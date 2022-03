Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: rebond moins marqué que prévu du bénéfice annuel information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe espagnol Inditex a fait état mercredi d'un rebond moins marqué que prévu de son bénéfice annuel, la propagation du variant Omicron ayant pénalisé ses ventes en fin d'exercice.



La maison-mère de Zara a annoncé ce matin avoir dégagé un résultat avant impôts de 4,2 milliards d'euros lors de son année fiscale qui s'est achevée le 31 janvier, contre un profit de 1,4 milliard sur l'exercice précédent.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre de 4,7 milliards d'euros.



Son chiffre d'affaires annuel a, lui, progressé de 36% pour s'établir à 27,7 milliards d'euros, alors que le consensus visait 28 milliards.



La marge brute - un indicateur très surveillé au sein du secteur - a atteint 57,1%, un plus haut de six ans.



Dans son communiqué, Inditex fait part d'un accueil très favorable des consommateurs à ses collections de printemps/été, avec des ventes à taux de change constants ressorties en hausse de 33% entre le 1er février et le 13 mars.



Ces ventes mensuelles affichent même une progression de 21% par rapport à la même période de 2019, c'est-à-dire avant l'apparition du Covid.



Sur cette croissance, les ventes en Russie et en Ukraine ont représenté autour de cinq points de pourcentage, précise le géant de l'habillement, qui possède 86 magasins en Russie.



Vers 09h30, le titre cédait 1,4% à la Bourse de Madrid, alors que l'indice regroupant les valeurs de la distribution, le STOXX Europe 600 Retail, prenait 2,3%.





