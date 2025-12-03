Inditex, propriétaire de Zara, annonce un bon début pour les ventes d'hiver

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 10,6 % à taux de change constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black Friday.

Le géant de la mode rapide, qui pèse 178 milliards de dollars, a également annoncé mercredi des ventes de 9,8 milliards d'euros (11,41 milliards de dollars) pour son troisième trimestre se terminant le 31 octobre, plus élevées que les 9,69 milliards d'euros attendus par les analystes selon une estimation de LSEG.

Les résultats d'Inditex, considéré comme un indicateur du secteur mondial de la mode rapide, donnent un premier aperçu de la réussite du week-end de vente du vendredi noir pour les détaillants.

La forte croissance des ventes entre le 1er novembre et le 1er décembre par rapport à l'année précédente a marqué une accélération par rapport au taux de croissance de 6,2 % corrigé des effets de change sur neuf mois, ce qui est un signe encourageant pour le quatrième trimestre, le plus important en termes de revenus.

(1 dollar = 0,8587 euro)