 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 781,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inditex, propriétaire de Zara, annonce des ventes plus faibles que prévu au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les données de ventes dans le deuxième paragraphe, le commentaire du directeur général dans le troisième paragraphe)

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a annoncé des ventes plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre mercredi, mais a déclaré que le rythme de croissance des ventes s'était accéléré en août, alors que le distributeur de mode rapide est confronté à la prudence des consommateurs sur des marchés clés tels que les États-Unis.

Les ventes nettes pour son deuxième trimestre se terminant le 31 juillet étaient de 10,08 milliards d'euros (11,81 milliards de dollars), inférieures aux 10,26 milliards attendus par les analystes selon une estimation de LSEG.

Dans un communiqué, le directeur général d'Inditex, Oscar Garcia Maceiras, a qualifié la performance du premier semestre de "solide", affirmant que l'entreprise avait réalisé "des ventes satisfaisantes dans un environnement de marché complexe".

(1 dollar = 0,8536 euro)

Valeurs associées

INDITEX
42,5400 EUR Sibe 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:54 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ATOS ATOS.PA a annoncé mardi soir que son projet de réorganisation ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédits: Adobe Stock)
    Les changements de recommandations : Gecina, Exosens, Covivio
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:34 

    * GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,50 euros. * EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,50 euros. * COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 10.09.2025 07:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • SANOFI : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SANOFI : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.09.2025 07:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank