Inditex, propriétaire de Zara, annonce des ventes plus faibles que prévu au deuxième trimestre

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a annoncé des ventes plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre mercredi, mais a déclaré que le rythme de croissance des ventes s'était accéléré en août, alors que le distributeur de mode rapide est confronté à la prudence des consommateurs sur des marchés clés tels que les États-Unis.

Les ventes nettes pour son deuxième trimestre se terminant le 31 juillet étaient de 10,08 milliards d'euros (11,81 milliards de dollars), inférieures aux 10,26 milliards attendus par les analystes selon une estimation de LSEG.

Dans un communiqué, le directeur général d'Inditex, Oscar Garcia Maceiras, a qualifié la performance du premier semestre de "solide", affirmant que l'entreprise avait réalisé "des ventes satisfaisantes dans un environnement de marché complexe".

(1 dollar = 0,8536 euro)