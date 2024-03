Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: poursuit sa hausse, un analyste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui après un gain de près de 8,3% hier. La valeur a gagné 14% en 1 mois.



Suite à l'annonce des résultats sur 2023, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 40 E.



L'analyste indique que l'EBIT est légèrement supérieur au 4ème trimestre et estime que les échanges en cours sont solides et que les perspectives sont rassurantes.



' L'EBIT du quatrième trimestre était légèrement supérieur aux prévisions tandis que la forte activité actuelle de 11 % et la croissance annuelle entre 2024 et 2026 offrent des perspectives rassurantes ' indique UBS.



' Nous nous attendons à une forte productivité des ventes dans nos magasins à l'avenir. La croissance de l'espace brut annuel au cours de la période 2024-2026 devrait être d'environ 5 %. Pour 2024, Inditex table sur une marge brute stable (+/-50 pb). ' a indiqué le groupe.





