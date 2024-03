Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Inditex recule de plus de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Madrid, sur fond de dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 40 à 47 euros.



Le broker considère que 'le modèle exceptionnel et la forte dynamique' du groupe textile espagnol, exploitant notamment les enseignes Zara, Pull & Bear et Massimo Dutti, 'se reflètent mieux dans le cours de bourse'.





