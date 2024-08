Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: le titre profite de l'optimisme de Jefferies information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le titre Inditex signe vendredi la deuxième plus forte hausse de l'indice IBEX 35 dans le sillage de propos favorables tenus par les analystes de Jefferies.



L'action du géant espagnol du prêt-à-porter progresse actuellement de 2,7%, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice de référence de la Bourse de Madrid.



Dans une note diffusée aujourd'hui, les équipes de Jefferies disent considérer le titre du groupe de mode comme 'insuffisamment reconnu' en Bourse en dépit de ses qualités bien établies.



De leur point de vue, le confectionneur espagnol constitue une valeur sûre et attrayante au moment où certains grands noms de la consommation traversent une période difficile.



D'après le bureau d'études, les résultats trimestriels qui seront publiés le 11 septembre prochain devraient d'ailleurs confirmer la capacité du groupe à générer une croissance à deux chiffres, aussi bien au niveau de son chiffre d'affaires que de ses profits.



Jefferies renouvelle en conséquence sa recommandation d'achat sur le titre assorti d'un objectif de cours de 51 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 15%.





Valeurs associées INDITEX 46,51 EUR Sibe +2,42%