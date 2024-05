Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: le titre plie, Barclays voit la croissance ralentir information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Le titre Inditex perd plus de 2% mardi à la Bourse de Madrid dans le sillage de commentaires prudents des analystes de Barclays, qui disent prévoir un trimestre 'solide, mais pas spectaculaire' pour le groupe de prêt-à-porter espagnol.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études dit s'attendre à ce que la croissance du géant de l'habillement décélère lors de son premier trimestre décalé, dont il publiera les résultats le 5 juin.



L'analyste, qui évoque un effet de base défavorable et une faible demande de la part des consommateurs, s'attend néanmoins à ce que la marge opérationnelle du propriétaire de Zara ait bien résisté sur le trimestre clos fin avril.



De son point de vue, il est peu probable que cette publication pousse les analystes à revoir à la hausse leurs prévisions sur le groupe, sachant que le titre se traite aujourd'hui à des niveaux conformes avec ses multiples de valorisation historiques.



Barclays, qui maintient une recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre, affiche toujours un objectif de cours de 39 euros.





Valeurs associées INDITEX Sibe -2.28%