Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex : gagne +5%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 20/03/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près +5% à la Bourse de Madrid profitant d'un relèvement de recommandation. Après les résultats de l'exercice, Crédit Suisse relève sa recommandation sur Inditex à Neutre (contre sous performance) et relève son objectif à 22 E (contre 21 E). ' Les résultats du quatrième trimestre ont montré une expansion des marges et une génération de trésorerie impressionnantes, et Inditex devrait être un bénéficiaire important de la consolidation accélérée de l'industrie ' indique le bureau d'analyses. ' Notre préoccupation avec Inditex dans le passé a été la très haute valorisation par rapport à ses perspectives de croissance. Cependant, comme les actions se négocient désormais avec un PER de 22 fois, un rendement du Free Cash Flow historique de 6,5%, nous pensons que l'évaluation semble raisonnable pour la première fois depuis des années ' rajoute Crédit Suisse. Les analystes estiment que le premier trimestre sera difficile et s'attendent à une baisse des ventes de -30% sur un an et des marges EBIT de 5,6% contre 16,5% l'année précédente.

Valeurs associées INDITEX Sibe +4.00%