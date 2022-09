Inditex file un très bon coton avant l'hiver

(AOF) - Le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, etc., gagne 5,56% à Madrid à 23,17 euros, après la publication hier de ses résultats au premier semestre 2022 allant du 1er février au 31 juillet. Le groupe a ainsi vu son résultat net bondir de 41% à 1,8 milliard d'euros, et ce, malgré la forte inflation et la fermeture de ses boutiques russes. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 14,84 milliards d'euros, contre 11,9 milliards d'euros à la même période en 2021, soit une hausse de 24,5%.

L'Ebit a augmenté de 44% à 2,4 milliards d'euros et le bénéfice avant impôts a progressé de 42% à 2,3 milliards d'euros.

Au premier semestre 2022, l'exécution du modèle économique a été très forte. La marge brute a atteint 57,9%, le niveau le plus élevé depuis 7 ans. Sur la base des informations actuelles, Inditex prévoit une marge brute stable (+/-50 points de base) pour l'exercice 2022.

Les ventes en ligne ont progressé de manière satisfaisante et ont été positives au deuxième trimestre. Les ventes en ligne devraient dépasser 30% des ventes totales d'ici 2024.

Oscar García Maceiras, président directeur-général d'Inditex, a commenté :" Les résultats s'expliquent par quatre facteurs, essentiels à notre performance. Notre proposition de mode unique, une expérience d'achat de plus en plus optimisée pour nos clients, l'accent que nous mettons sur le développement durable, ainsi que le talent et l'engagement de nos collaborateurs. Notre modèle d'entreprise progresse à plein régime et présente un grand potentiel de croissance pour l'avenir".

Le groupe versera un dividende de 0,465 euro à ses actionnaires pour l'exercice financier 2021 le 2 novembre prochain.

