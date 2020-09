Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex : entouré après un retour aux profits Cercle Finance • 16/09/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Inditex s'adjuge 6% à Madrid, après la publication par la chaine de vêtements d'un bénéfice net de 214 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre comptable, marquant un retour aux profits après une perte sur les trois premiers mois de l'exercice. A 4,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires trimestriel s'est contracté de 32% en comparaison annuelle, mais a dépassé les attentes selon Invest Securities, tandis que la marge brute du groupe s'est améliorée de 0,1 point sur un an à 54,6%. 'Dans ce contexte, la position de cash net progresse, pour atteindre 6,5 milliards d'euros à fin juillet, soit une hausse de +734 millions sur le trimestre', souligne le bureau d'études, qui note aussi que 98% du parc de magasins est désormais ouvert.

Valeurs associées INDITEX Sibe +6.20%