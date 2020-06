INDITEX enregistre une perte au premier trimestre 2020

(AOF) - Inditex a publié une perte nette au premier trimestre de son activité 2020 (clos au 30 avril) de 409 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du propriétaire de Zara est de 3,3 milliards d'euros, correspondant à un recul de 44% en données publiées. Les analystes tablaient sur des revenus trimestriels de 3,5 milliards. Les ventes en ligne du spécialiste de vêtements ont progressé de 50% au cours de la même période, avec notamment une augmentation de 95 % en avril . Le groupe ajoute qu'il vise une part de 25% du chiffre d'affaires réalisée en digital d'ici 2022 contre 14% pour l'exercice 2019.

Concernant les perpectives la société s'attend à ce que l'ensemble de ses marchés clés soient rouverts d'ici la fin juin. Le groupe souligne que les ventes se sont reprises en mai sans toutefois retrouver un niveau normal.

L'Ebit ressort, pour sa part, à -508 millions d'euros, nettement en dessous des attentes de -91 millions. Cet Ebit intègre néanmoins une provision de 308 millions d'euros afin de compléter le programme d'optimisation des magasins dans le cadre de la stratégie 2022 de la société.

La marge brute est restée constante à 58,4 % des ventes, à la clôture d'avril 2020, les stocks étaient inférieurs de 10 % à ceux d'avril 2019.

La société précise que sa trésorerie nette reste solide à 5,8 milliards d'euros contre 6,7 milliards d'euros en avril 2019.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires de la société, lors de l'assemblée générale annuelle du 14 juillet, d'approuver le paiement d'un dividende ordinaire de 0,35 euro par action, payable le 2 novembre 2020.

