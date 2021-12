Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: en retrait après ses résultats à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Inditex recule de 2% à Madrid, après une publication à neuf mois du groupe textile espagnol qui 'montre une dynamique des ventes un peu plus forte que prévu, mais avec des marges un peu plus basses qu'anticipé' selon RBC Capital Markets.



Sur les neuf premiers mois de son exercice, le bénéfice net a grimpé de 273% à 2,5 milliards d'euros et la marge brute s'est améliorée d'un point à 59%, pour un chiffre d'affaires de 19,3 milliards, en croissance de 37% (+39% à taux de changes constants).



'Pour l'année complète, Inditex anticipe une marge brute de 57,5% (à plus ou moins 0,5 point), un peu sous notre attente', pointe RBC pour qui 'le principal risque à court terme réside dans des restrictions supplémentaires liées au variant Omicron'.





