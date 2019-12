Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex : en légère hausse après ses résultats à neuf mois Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:55









(CercleFinance.com) - Inditex avance légèrement à Madrid (+0,5%), suite à la présentation par le groupe -exploitant en particulier l'enseigne Zara- d'un bénéfice net en hausse de 12% 2,72 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice. Les revenus du groupe textile espagnol ont progressé de 7,5% à 19,8 milliards d'euros, avec une amélioration de sa marge brute de 20 points de base à 58,2% et un EBITDA en croissance de 45% à un peu plus de 5,7 milliard. Par ailleurs, la direction d'Inditex estime sa croissance en données comparables sur l'ensemble de l'exercice entre 4 et 6%, et fait part de la nomination d'Anne Lange comme nouvelle membre de son conseil d'administration.

Valeurs associées INDITEX Sibe +5.24%