Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex : délaissé après ses trimestriels Cercle Finance • 15/12/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Inditex perd 2% à Madrid, après la présentation par le groupe textile -maison-mère de l'enseigne Zara- d'un résultat net en baisse de 26% à 866 millions d'euros au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin octobre). Son EBITDA s'est contracté de 18% à 1,85 milliard d'euros, pour une marge brute en retrait de 0,3 point à 60,5% et un chiffre d'affaires en baisse de 14% à 6,05 milliards (-10% à taux de changes constants). 'Les résultats ont été affectés significativement par la crise sanitaire, avec des fermetures de magasins temporaires et des restrictions aux activités', explique Inditex, qui revendique néanmoins un 'très bon accueil des clients aux collections initiales automne-hiver'.

Valeurs associées INDITEX Sibe -2.15%