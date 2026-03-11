Inditex-Croissance des ventes +9% au début du T1

par Helen Reid

Inditex ITX.MC a fait état mercredi d'une hausse de 9% de ses ventes corrigées des effets de change entre le 1er février et le 8 mars, en ligne avec les attentes, ainsi que d'une hausse de 7% de ses ventes en termes corrigés des effets de change sur l'année dernière.

Les analystes visaient haut et tablaient sur une croissance des ventes corrigées des effets de change de 8-12% entre le 1er février et le 8 mars.

Ce résultat globalement conforme aux attentes pourrait malgré tout rassurer les investisseurs quant à la capacité du propriétaire de Zara à poursuivre sa croissance solide malgré la fragilité de la demande sur ses principaux marchés européens et américains, et alors que le conflit au Moyen-Orient a entraîné une flambée des prix du pétrole et du gaz, accentuant la pression sur les ménages.

Les ventes du trimestre de novembre à janvier, qui comprend la période cruciale du Black Friday et des achats de Noël, ont atteint 11,69 milliards d'euros, contre 11,2 milliards un an auparavant.

Le rythme de croissance des ventes d'Inditex s'est ralenti depuis l'explosion post-pandémique, mais sa rentabilité s'est améliorée grâce à la fermeture des magasins les moins performants et à des investissements dans la logistique.

(Rédigé par Helen Reid ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)