Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: contrat d'approvisionnement en textile régénéré information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Inditex a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Infinited Fiber Company, une entreprise finlandaise à l'origine d'une technologie permettant de transformer des matières brutes en fibres textiles.



Le géant espagnol du prêt-à-porter dit s'être engagé à acheter auprès d'Infinited 30% de sa future production annuelle d'Infinna, une fibre textile régénérée qui possède l'aspect du coton, dans le cadre d'un contrat estimé à plus de 100 millions d'euros.



Le propriétaire de Zara explique que l'accord va permettre à Infinited Fiber de poursuivre son projet d'usine de grande capacité, qui devrait être opérationnelle en 2024, date des premières livraisons prévues à Inditex.



La technologie Infinna transforme les matériaux riches en cellulose comme les vêtements usés, le carton utilisé et la paille de blé en textile biodégradable ne contenant aucun microplastique.





Valeurs associées INDITEX Sibe +0.75%