Inditex : chute de 44% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Inditex gagne près de 1% à Madrid, suite à l'annonce par le propriétaire de l'enseigne de vêtements Zara, d'un chiffre d'affaires en contraction de 44% à 3,3 milliards d'euros sur son premier trimestre (mois de février à avril). Le groupe textile espagnol souligne toutefois que jusqu'à 88% de ses points de vente ont été fermés à certains moments de la période considérée, en raison de la pandémie de Covid-19, et que ses ventes en ligne ont grimpé de 50% (dont +95% en avril). Grâce au maintien de sa marge brute et à une réduction de ses dépenses opérationnelles, Inditex a pu limiter ses pertes sur les trois premiers mois de l'exercice à 200 millions d'euros au niveau opérationnel et à 175 millions au niveau net.

Valeurs associées INDITEX Sibe +1.17%