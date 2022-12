Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: C.A. meilleur que prévu, prévisions maintenues information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - Inditex, première chaîne européenne de magasins de vêtements, a maintenu mercredi ses objectifs annuels après avoir fait légèrement mieux que prévu sur les neuf premiers mois de son exercice.



Le groupe espagnol, propriétaire entre autres de l'enseigne Zara, a fait état ce matin d'un bénéfice net en hausse de 24% à 3,1 milliards d'euros pour la période allant du 1er février au 31 octobre.



Son résultat opérationnel (Ebitda) s'est accru de 20% à 6,5 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 19% à 23,1 milliards.



A titre de comparaison, les analystes de RBC attendaient un C.A. de 22,9 milliards d'euros.



Inditex précise que ses ventes ont augmenté de 20% à taux de change constants sur les neuf premiers mois de l'exercice.



Sur les cinq premières semaines de son quatrième fiscal, c'est-à-dire du 1er novembre au 8 décembre, ses ventes à changes constants affichent une progression de 12%, là où RBC visait plus modestement +8%.



Le distributeur n'a pas modifié ses prévisions, prévoyant toujours une marge brute stable d'un exercice à l'autre à l'issue des 12 mois qui se clôtureront fin janvier.



'Au vu des performances dévoilées aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il dégage des résultats dans la borne haute de ses objectifs', prédisent toutefois ce matin les équipes de RBC.



Vers 10h00, l'action Inditex prenait 1,1% en Bourse de Madrid dans le sillage de cette publication.



Le groupe, détenu par le milliardaire Amancio Ortega, a vu son cours de Bourse chuter de plus de 13% dans un contexte de tensions inflationnistes particulièrement défavorable aux valeurs liées à la consommation.





Valeurs associées INDITEX Sibe +1.98%