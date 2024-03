Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inditex: +8% et nouveau record absolu à 44,44E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - La hausse d'Inditex devient parabolique avec +8% et un nouveau record absolu à 44,44E.

Le titre pulvérise l'ex-zénith des 42,60E, via un 'gap' d'évasion au-dessus des 41,6E et semble filer tout droit vers 46E.





Valeurs associées INDITEX Sibe +8.28%