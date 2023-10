Indice FAO : hausse des prix des céréales en septembre

L'Indice FAO des prix de tous les types de riz a légèrement fléchi en septembre, de 0,5% en glissement mensuel, mais sa valeur reste supérieure de 27,8% à celle d'il y a un an. Ce léger recul en septembre est imputable à une demande à l'importation globalement faible, mais cette baisse des prix a été plutôt limitée par les incertitudes persistantes au sujet des restrictions concernant les exportations de riz en Inde et par le tassement progressif de l'offre avant la récolte des nouvelles cultures en Asie.

Ces facteurs sont notamment une forte demande de marchandises en provenance du Brésil, un ralentissement des ventes des agriculteurs en Argentine et une augmentation des prix du fret fluvial due au bas niveau du fleuve Mississippi aux États-Unis d'Amérique.

(AOF) - L'Indice FAO des prix des céréales a progressé de 1% à 126,3 points en septembre par rapport à août, mais recule de 14,6% sur un an. La hausse de ce mois-ci s'explique principalement par l'augmentation de 5,3% des prix internationaux des céréales secondaires. Après sept mois consécutifs de baisse, les prix internationaux du maïs ont grimpé de 7% en septembre, sous l'effet de facteurs convergents.

