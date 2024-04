Indice FAO : bond des prix des huiles végétales en mars

(AOF) - L'indice FAO des prix des huiles végétales a affiché une valeur moyenne de 130,6 points en mars, soit un bond de 8% par rapport à février et son plus haut niveau depuis un an. Cette nette remontée s'explique par la hausse des cours des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza. Les prix internationaux de l'huile de palme ont continué à augmenter en mars, car la baisse saisonnière de la production dans les principaux pays producteurs a coïncidé avec une forte demande intérieure en Asie du Sud-Est.

Les prix mondiaux de l'huile de soja sont quant à eux remontés après être tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, essentiellement parce que la demande est restée forte dans le secteur des biocarburants, en particulier aux États-Unis d'Amérique et au Brésil.

De même, les prix de l'huile de tournesol et de l'huile de colza se sont redressés en mars, dans un contexte de croissance de la demande mondiale à l'importation.

En outre, l'augmentation des prix du pétrole brut a aussi contribué à la hausse des cours des huiles végétales.