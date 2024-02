Indice FAO : baisse des prix des produits alimentaires en janvier

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à 118 points en janvier 2024. Il enregistre une baisse de 1% par rapport à sa valeur révisée du mois de décembre, car le recul des indices des prix des céréales et de la viande a plus que compensé la hausse de celui du sucre, tandis que les indices des prix des produits laitiers et des huiles végétales n’ont enregistré que de très légères fluctuations. L’indice FAO 10,4% par rapport à son niveau de janvier 2023.