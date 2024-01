Indice FAO : baisse des prix des produits alimentaires en décembre

(AOF) - L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à 118,5 points en décembre 2023. Il enregistre une baisse de 1,8 point (1,5%) par rapport à son niveau du mois de novembre, car le recul des indices des prix du sucre, des huiles végétales et de la viande a plus que compensé la hausse des indices des produits laitiers et des céréales. Il cède 13,3 points (10,1%) par rapport à son niveau de décembre 2022. Sur l’ensemble de l’année 2023, l’indice a enregistré une valeur moyenne de 124,0 points, soit 19,7 points (13,7%) de moins que sa valeur moyenne en 2022.