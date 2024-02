Indice FAO : baisse des prix des céréales en janvier

En revanche, la progression de l'indice FAO des prix de tous les types de riz s'est poursuivie en janvier, à hauteur de 1,2%, ce qui tient en grande partie à la hausse des prix du riz Indica de qualité supérieure découlant du flux important des expéditions thaïlandaises et pakistanaises et des achats supplémentaires effectués par l'Indonésie.

Tout comme les prix du blé et du maïs, les prix mondiaux de l'orge et du sorgho ont fléchi en janvier.

En outre, les prix du maïs à l'exportation ont fortement chuté par rapport au mois précédent, conséquence de l'amélioration des conditions de culture et du démarrage de la récolte en Argentine ainsi que de l'augmentation des disponibilités aux États-Unis d'Amérique faisant suite à une révision à la hausse des estimations de production.

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 120,1 points en janvier, soit 2,2% de moins qu'en décembre et 18,6% de moins qu'en janvier 2023. Les prix du blé à l'exportation ont baissé en janvier au niveau mondial, à la faveur d'une concurrence toujours forte entre les exportateurs et de l'arrivée sur le marché de nouvelles récoltes dans les pays de l'hémisphère sud.

