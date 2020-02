Indicateur Novethic : l'offre de fonds durables explose et la demande des épargnants suit

Les Français placent de plus en plus leur épargne dans des produits durables. Selon la nouvelle édition de l'indicateur Novethic, les encours des fonds durables ouverts aux particuliers ont été multipliés par deux en 2019 pour atteindre près de 280 milliards d'euros. Ils plébiscitent notamment les fonds thématiques, qui enregistrent des records de collecte. Et se voient proposer de plus en plus de fonds labellisés.

Les épargnants français voient vert ! La nouvelle édition de l'indicateur Novethic* montre une accélération spectaculaire du marché des fonds durables ouverts aux particuliers, ces fonds respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Entre décembre 2018 et décembre 2019, l'offre est passée de 488 à 704 fonds. Et la demande a largement suivi : les encours de ces fonds ont presque doublé. Les Français avaient placé 278 milliards d'euros dans des fonds durables à fin 2019, contre 149 milliards d'euros l'année précédente.

Cet appétit des Français pour les investissements durables a été récompensé. Le temps où l'on pensait que les placements responsables s'accompagnaient nécessairement d'un sacrifice sur la rentabilité est bien révolu. Selon l'indicateur Novethic, les fonds durables en actions affichent une performance de +28 %, supérieure à celle du CAC 40, à +26 %.

Un besoin de repères

Si la volonté des épargnants français est bien réelle, ils ont toutefois encore besoin de repères pour détecter les offres de fonds durables. Ils montrent ainsi un intérêt tout particulier pour les fonds thématiques, dont la promesse est à la fois plus simple à comprendre pour l'épargnant et plus facile à vendre pour le distributeur. Ces fonds sélectionnent en effet des entreprises liées à un thème social ou environnemental, et regroupent par exemple les fonds verts, les fonds éducation, les fonds eau, etc. À eux seuls, ils représentent un quart de l'offre durable, mais affichent un taux de collecte de 44 %, largement supérieur à celui de l'ensemble des fonds durables (28 %). Les fonds thématiques sociaux connaissent notamment une belle percée en 2019, sur des sujets différents allant de l'égalité femmes-hommes, l'éducation, l'insertion des personnes handicapées, etc. Après s'être plus focalisée sur le climat, les sociétés de gestion semblent également vouloir prendre en compte l'aspect social de la transition écologique.

Les labels de finance durable, label ISR (Investissement socialement responsable) et label Greenfin en France, ont également pour vocation d'aider les particuliers à se repérer. Les deux ont enregistré de belles progressions cette année. Le label Greenfin, qui garantit à l'épargnant un investissement dans des activités vertes, voit ses encours quadrupler à 6 milliards d'euros. Le label ISR, qui certifie la manière dont les sociétés de gestion sélectionnent les entreprises selon des critères ESG, a été attribué à 117 fonds supplémentaires en 2019 portant le total à 263 fonds et 128 milliards d'euros d'encours.

Des sociétés de gestion déploient désormais des gammes complètes de fonds labellisés. La Banque Postale Asset Management, la filiale de gestion d'actifs de la Banque Postale, dispose ainsi de 35 fonds détenant le label ISR. Natixis, filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, en propose 31 et BNP Paribas Asset Management, 22. Signe de l'attractivité du marché de l'investissement durable, des sociétés étrangères viennent par ailleurs concurrencer les gérants français. Sur les 263 fonds labellisés ISR, 62 sont détenus par des sociétés situées hors de France.

Améliorer la lisibilité de l'offre

Reste que, dans ce contexte d'offre en fort développement, la lisibilité de la finance durable doit encore être améliorée pour continuer d'attirer les épargnants. C'est auprès d'eux que le label ISR doit se faire connaître pour être réellement efficace, en expliquant exactement à quoi il engage. L'analyse des fonds détenant l'estampille ISR révèle un contenu très hétérogène. Le constat est aussi vrai sur la forme, avec des appellations très diverses - seuls 84 fonds se revendiquent ISR.

Mais c'est aussi sur le fond, avec des promesses différentes selon les sociétés de gestion et des produits difficilement comparables entre eux. Un quart des fonds labellisés ISR sont ainsi des fonds thématiques, souvent environnementaux. Une vingtaine a choisi, de son côté, de s'identifier à un ou plusieurs Objectif de Développement Durable (ODD), notamment l'ODD 3 (bonne santé et bien-être) ou le 13 (lutte contre le changement climatique). Le reste demande plus d'investigation pour savoir ce qu'ils financent.

Arnaud Dumas, @ADumas5

*L'intégralité de l'étude Indicateur Novethic est disponible pour les abonnés en suivant ce lien.