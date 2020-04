Indemnisation des pertes d'exploitation : le Crédit Mutuel accusé de "pratiques déloyales"

La banque a décidé de compenser en partie les pertes d'exploitation subies par ses assurés à cause du Covid-19. Si d'autres groupes lui ont emboîté le pas, la décision a provoqué la colère d'autres assureurs.

Une enseigne du Crédit Mutuel. ( AFP / LOIC VENANCE )

"Campagne de communication trompeuse et mensongère", "inacceptable concurrence déloyale"... La polémique enfle entre certains assureurs et le Crédit Mutuel. La semaine passée, le Crédit Mutuel et sa filiale CIC ont annoncé, avec force communication, le versement d'une prime exceptionnelle à leurs assurés professionnels pour rembourser en partie les pertes liées à l'épidémie de Covid-19 . Car si certains contrats prévoient l'indemnisation des pertes d'exploitation, selon le Crédit Mutuel, leurs conditions ne s'appliquent pas à la crise actuelle et la prime, qui représente au total un coût de 200 millions d'euros, vient compenser ce manque.

D'autres groupes bancaires ont imité cette initiative : le Crédit Agricole, à hauteur de 200 millions d'euros également, rejoint par Société Générale, pour 11 millions, et BPCE pour 50 millions. Ces annonces ont été largement saluées, que ce soit par des responsables politiques ou des fédérations de commerçants et d'hôteliers.

Ces mesures ont provoqué la colère d'autres assureurs, qui s'étaient justement échinés depuis de longues semaines à convaincre responsables politiques et professionnels que les pertes d'exploitation liées au coronavirus étaient trop lourdes pour être prises en charge par l'assurance. Indemniser ces pertes, évaluées à 60 milliards d'euros, mettrait le secteur "à terre", avait martelé Florence Lustman, la présidente de la Fédération française de l'assurance (FFA).

L'Autorité de contrôle saisie

La riposte contre le Crédit Mutuel est venue dès samedi, sous la forme d'un courrier de deux des vice-présidents de la FFA : Jean-Laurent Granier, patron de Generali France, et Thierry Martel, patron de Groupama. Dans ce courrier adressé à Mme Lustman, que l'AFP a pu consulter, les deux dirigeants demandent à convoquer en urgence la commission de déontologie de la FFA, accusant le Crédit Mutuel de donner une image trompeuse de la situation.

Selon eux, les assurés du Crédit Mutuel, quand ils se sont prémunis contre les pertes d'exploitation, peuvent bien être remboursés, même dans les conditions actuelles. En mettant en avant sa prime, le groupe risque de les induire en erreur, selon le courrier. Cette prime "pourrait potentiellement être considérée comme une campagne de communication trompeuse et mensongère ayant pour unique objectif de minorer les indemnités réellement et contractuellement dues aux assurés tout en tirant un bénéfice d'image parfaitement indu", tancent MM. Granier et Martel. Les deux dirigeants pointent une possible "entorse extrêmement grave à la déontologie de la profession", "un préjudice majeur pour tous ses acteurs" et "une inacceptable concurrence déloyale".

En parallèle, l'Agéa, la fédération qui représente les agents généraux d'assureurs comme Axa, Generali ou Allianz, a annoncé avoir saisi l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme français de la finance, évoquant une possible situation "moralement choquante et juridiquement extrêmement grave".

Une campagne de "dénigrement"

A son tour, le Crédit Mutuel a dénoncé une campagne injuste menée par un secteur qui devrait plutôt "emboîter le pas et de contribuer à un engagement collectif de solidarité", selon les termes de Daniel Baal, directeur général de l'Alliance fédérale, principale entité de la banque, et du CIC. "Certains acteurs de l'assurance, mécontents de cette décision, (...) ont choisi le dénigrement, mettant en cause nos contrats et nos intentions", s'est-il défendu dimanche sur le réseau social LinkedIn, tout en maintenant que les pertes d'exploitation due à l'épidémie sont bel et bien exclues des contrats.

La question est très sensible pour le monde de l'assurance, régulièrement accusé de ne pas soutenir suffisamment l'économie française , frappée de plein fouet par les conséquences du virus. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les assureurs financent déjà à hauteur de 400 millions d'euros le fonds de solidarité pour les TPE, ont déployé diverses initiatives individuelles et ont lancé mercredi les travaux sur un futur régime de catastrophe sanitaire.

Mais la pression ne baisse pas et vient désormais des particuliers. Lundi, l'UFC-Que Choisir, l'une des principales associations de consommateurs, a exigé que les assureurs diminuent les cotisations demandées aux particuliers pour assurer leurs véhicules . Elle estime que la crise du coronavirus fait chuter le trafic et le nombre d'accidents, permettant donc aux assureurs de faire d'importantes économies.