Indécision attendue sur les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Paris risque une nouvelle fois de sous-performer en raison du risque politique français alors que la constitution d'un nouveau gouvernement se révèle particulièrement difficile. Sur le marché des taux, le spread franco-allemand pour le 10 ans s'élève à 68,50 points de base. Du côté des valeurs, le secteur automobile sera à surveiller car Volkswagen a réduit sa prévision de rentabilité opérationnelle pour 2024. Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas et Mistral AI ont signé un accord de partenariat couvrant tous les modèles de Mistral AI. " Ce partenariat pluriannuel permet d'accéder aux modèles commerciaux actuels et futurs de Mistral AI dans tous les métiers de la banque ", précise le groupe bancaire. Il s’inscrit dans le cadre d’une collaboration initiée en septembre 2023 lorsque BNP Paribas Global Markets a commencé à expérimenter les modèles de Mistral AI.

Vallourec

Vallourec s’est vu attribuer un contrat par TotalEnergies pour la fourniture de près de 5000 tonnes de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho sur le bloc 20 à 100 kilomètres au large des côtes angolaises. La fabrication des produits sera assurée par les usines Vallourec situées en France, au Brésil et en Indonésie, profitant ainsi des hubs stratégiques de production premium du groupe.

SergeFerrari

SergeFerrari Group a été informée de la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Ferrari Participations, actionnaire de contrôle du groupe, de l’intégralité de la participation du fonds ETI 2020 géré par Bpifrance Investissement dans la société. Elle représente 670 000 actions représentant 5,45% du capital et 6,10% des droits de vote du spécialiste des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité. Cette acquisition serait réalisée à un prix unitaire de 8,209 euros.

Implanet

Implanet annonce un chiffre d’affaires en recul de 4% pour le premier semestre 2024 à 4,11 millions d’euros. Cette medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique souligne que si son activité en France enregistre une croissance de 16%, avec un chiffre d’affaires de 2,07 millions d'euros, aux États-Unis, son chiffre d’affaires recule de 41% à 0,48 million d'euros, car l’activité "reste impactée par la réorganisation de la direction commerciale sur cette zone, engagée au cours du quatrième trimestre 2023".

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les stock des grossistes en mai à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,04% à 1,0820 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont accusé une deuxième séance de suite en territoire négatif depuis l'entame de la semaine. S'exprimant devant la commission bancaire du Sénat américain, Jerome Powell a affirmé "qu'il faudrait davantage de données positives pour renforcer la confiance dans la désinflation". Côté valeurs, Dassault Systèmes a sombré après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2024. De son côté, Verallia a fini lanterne rouge du SBF 120, conséquence de la réduction de sa prévision d'Ebitda en 2024. Le CAC 40 a fléchi de 1,56% à 7508 points et l'EuroStoxx de 1,44% à 4898 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre. Devant le comité bancaire du Sénat Jerome Powell, a indiqué que les chiffres mensuels les plus récents de l’inflation ont montré de " nouveaux progrès modestes ". Avant d’ajouter que " d'autres bonnes données renforceraient sa conviction que l'inflation se rapproche durablement de 2% ". Côté valeurs, Eli Lilly a bénéficié d’une étude selon laquelle son médicament contre l’obésité est plus efficace que celui de son concurrent, Novo Nordisk. Le Dow Jones a cédé 0,13% à 39 291,97 points et le Nasdaq a gagné 0,14% à 18 429,29 points.