Inde-Modi annonce un plan de relance de 245 milliards d'euros

NEW DELHI, 12 mai (Reuters) - Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi un plan de relance de l'économie du géant de l'Asie du Sud de 20.000 milliards de roupies (245 milliards d'euros) pour faire face aux conséquences de la crise engendrée par le coronavirus. L'Inde a officiellement enregistré à ce jour plus de 70.000 cas de contamination au SARS-CoV-2. Les mesures de confinement à domicile ont été prolongées jusqu'au 17 mai, a annoncé Narendra Modi. Dans une allocution à la nation, le Premier ministre a déclaré que le plan de relance représentait 10% du produit intérieur brut indien. En mars dernier, son gouvernement avait annoncé le déblocage de 1.700 milliards de roupies de transferts d'argent, principalement pour les plus pauvres, mais beaucoup avaient critiqué des mesures beaucoup trop modestes face à l'ampleur des conséquences économiques de la crise sanitaire. Dans son discours, Narendra Modi a promis que les modalités précises du plan de soutien, qui s'accompagnera de réformes du marché foncier et du marché du travail, seraient détaillées dans les prochains jours. "Le plan (...) s'articulera autour de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, des travailleurs, des classes moyennes, des industries, entre autres", a-t-il dit. (Alasdair Pal et Devjyot Ghoshal à New Delhi, Swati Bhat à Mumbai, version française Jean-Stéphane Brosse)

