Inde-Axa et Bharti vont céder leur filiale commune à ICICI Lombard

PARIS, 21 août (Reuters) - Axa AXAF.PA et son partenaire indien Bharti ont annoncé vendredi avoir conclu un accord de rapprochement de leur filiale commune d'assurance dommages en Inde avec ICICI Lombard, dont ils deviendront actionnaires. Axa possède 49% du capital de Bharti Axa General Insurance (Bharti Axa GI), le solde appartenant à Bharti, propriétaire de Bharti Airtel BRTI.NS , l'un des principaux opérateurs mobiles d'Inde. Le rapprochement entre Bharti Axa GI et ICICI Lombard "propulsera l'entité combinée à la troisième place du marché de l'assurance dommages en Inde, avec une part de marché d'environ 8,7%", précise Axa dans un communiqué. Axa et Bharti recevront environ 35,8 millions d'actions ICICI Lombard, valorisées environ 521 millions d'euros au cours actuel. L'opération, qui devrait être conclue au quatrième trimestre 2021, devrait se solder par un bénéfice net exceptionnel d'environ 200 millions d'euros pour Axa en 2021, précise le groupe français. (Marc Angrand)

