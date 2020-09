Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inde-Au moins huit morts dans l'effondrement d'un immeuble à Bombay Reuters • 21/09/2020 à 04:56









NEW DELHI, 21 septembre (Reuters) - Un immeuble de trois étages s'est effondré lundi dans la banlieue de Bombay, faisant au moins huit morts, rapportent les autorités locales. Entre 20 et 25 personnes sont ensevelies dans le bâtiment, a écrit Satya Pradhan, chef de la National Disaster Response Force qui intervient en cas de catastrophe, sur Twitter. Des secours étaient en route vers les lieux de l'effondrement, a-t-il ajouté. (Sanjeev Miglani; version française Camille Raynaud)

