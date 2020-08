Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incidents à Beyrouth avant une manifestation antigouvernementale Reuters • 08/08/2020 à 15:54









(Actualisé avec incidents) par Michael Georgy BEYROUTH, 8 août (Reuters) - Les forces de sécurité libanaises ont tiré samedi des gaz lacrymogènes en direction de manifestants qui tentaient de franchir le périmètre de sécurité entourant le Parlement pour exprimer leur colère, quelques jours après l'explosion qui a ravagé le port et plusieurs quartiers de Beyrouth. Près de 5.000 manifestants étaient massés sur la place des Martyrs, haut lieu de la contestation libanaise, et certains d'entre eux ont jeté des projectiles vers les policiers qui barraient l'accès à une rue menant vers la Chambre des députés, a constaté un journaliste de Reuters. "Le peuple veut la chute du régime", scandaient certains des manifestants, brandissant des pancartes réclamant le départ des "assassins". "Nous voulons un avenir, de la dignité, nous ne voulons pas que le sang des victimes de l'explosion soit gâché", a expliqué Rose Sirour, présente dans les rangs des manifestants. La déflagration de mardi a tué 158 personnes et en a blessé au moins 6.000 autres et ramené la capitale libanaise des années en arrière, les rues jonchées de gravats. "Nous n'avons aucune confiance en notre gouvernement", a commenté Céline Dibo, une étudiante, tout en nettoyant les taches de sang qui souillent les murs de l'immeuble qui abrite son appartement. "J'aimerais tant que les Nations unies prennent le Liban en Charge. "Nous vivons à 'ground zero'. J'espère qu'un autre pays va nous prendre en charge. Nos dirigeants ne sont qu'une clique de corrompus", a déploré Maryse Hayek, une habitante de 48 ans. Selon le Premier ministre et la présidence libanaise, quelque 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, un matériau qui entre à la fois dans la composition d'engrais et d'explosifs, ont été stockées pendant six ans dans un hangar du port de Beyrouth sans véritables mesures de sécurités. Michel Aoun, a annoncé vendredi que l'enquête étudierait la piste de la négligence mais aussi celle de l'attentat ou de l'intervention extérieure, écartant au passage la demande d'enquête internationale réclamée jeudi par Emmanuel Macron, son homologue français. Vingt personnes ont pour l'heure été interpellées, a dit le chef d'Etat libanais. La France co-organisera dimanche une visioconférence réunissant les donateurs afin de coordonner l'aide internationale, a fait savoir l'Elysée ce samedi. (version française Nicolas Delame)

