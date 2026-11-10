Incendies, manifestations, pollution : les difficultés de la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Inde

Trois travailleurs contractuels sont morts par asphyxie dans une usine de Tata Electronics située dans le sud de l’Inde, qui fabrique des composants pour les iPhone d’Apple AAPL.O , ce qui a déclenché des enquêtes menées par les entreprises concernées et le gouvernement de l’État du Tamil Nadu.

Cet incident, survenu à Hosur, dans le Tamil Nadu, est le dernier en date à avoir frappé la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Inde, qui est au cœur de la stratégie du géant américain de la technologie visant à diversifier sa production au-delà de la Chine. Depuis 2017, Apple n’a cessé d’augmenter sa production d’iPhones dans le pays, avec Foxconn 2317.TW et Tata comme principaux sous-traitants.

Voici un aperçu des problèmes survenus ces dernières années dans les usines des fournisseurs d’Apple en Inde:

Juin-juillet 2026: un groupe de cybercriminels spécialisés dans les rançongiciels a publié sur le dark web plus de 200 000 fichiers volés dans une usine d’assemblage d’iPhone de Tata Electronics, également située à Hosur. Parmi ces fichiers figuraient des informations sensibles sur les fournisseurs ainsi que des photos de l’iPhone 18 Pro d’Apple, qui n’était pas encore commercialisé à l’époque. Depuis, Tata a restreint l’accès interne aux systèmes sensibles et a engagé un consultant international pour mener un audit judiciaire, ont indiqué des sources à Reuters.

Juin 2026: L’agence de contrôle de la pollution du Tamil Nadu a menacé l’usine de composants pour iPhone de Tata à Hosur d’une fermeture forcée en raison d’une contamination présumée des eaux usées des puits situés dans les terres agricoles adjacentes. Tata a déclaré qu’une analyse indépendante avait démontré le respect des normes réglementaires, puis a indiqué que l’agence avait confirmé que l’entreprise avait répondu à toutes les demandes et avait renoncé à toute poursuite .

Janvier 2025: La Commission nationale des droits de l’homme de l’Inde a reproché aux responsables du travail de ne pas avoir enquêté de manière adéquate sur les cas de discrimination à l’embauche dans l’usine Foxconn produisant des iPhone, comme l’ont révélé des documents obtenus par Reuters. L’enquête a par la suite innocenté Foxconn de tout acte répréhensible.

Novembre 2024: Foxconn a ordonné à ses agences de recrutement indiennes de supprimer les critères d’âge, de sexe et de situation matrimoniale de ses offres d’emploi , ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier, après qu’une enquête de Reuters eut révélé que l’entreprise excluait systématiquement les femmes mariées des postes d’assemblage dans son usine du sud de l’Inde.

Septembre 2024: un incendie survenu dans l’usine Tata de Hosur , dans une zone servant au stockage de produits chimiques, a interrompu la production de composants pour iPhone pendant plusieurs jours.

Septembre 2023: Pegatron a temporairement interrompu l’assemblage d’iPhones dans son usine de Chennai, située dans le même État du sud de l’Inde, à la suite d’un incendie survenu dans les locaux.

Février 2023: Foxlink, qui fabrique des chargeurs d’iPhone, a suspendu la production dans son usine d’assemblage de Chittoor, dans l’État d’Andhra Pradesh, après qu’un incendie a provoqué l’effondrement d’une partie du bâtiment.

Décembre 2021: L’activité d’une usine appartenant à Foxconn près de la ville de Chennai a été interrompue pendant plus de trois semaines après que 250 travailleurs sont tombés malades, ce qui a déclenché des manifestations . Apple a par la suite constaté que les installations ne répondaient pas aux normes requises .

Décembre 2020: Des ouvriers d’une usine Wistron située à Narsapura, dans l’État du Karnataka, ont causé des dégâts matériels lors de manifestations contre le non-paiement des salaires , contraignant le sous-traitant taïwanais à fermer l’usine pendant trois mois. Wistron a cédé ses activités en Inde au groupe Tata en 2023.