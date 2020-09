Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incendie en cours dans un entrepôt du port de Beyrouth Reuters • 10/09/2020 à 12:54









BEYROUTH, 10 septembre (Reuters) - Un hangar renfermant du pétrole et des pneus s'est enflammé jeudi pour des raisons inconnues sur le port de Beyrouth, a-t-on appris de source militaire libanaise. La capitale libanaise porte encore les stigmates de l'explosion massive qui s'est produite le 4 août dernier dans un entrepôt du port où 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées depuis des années. Ce nouvel incendie s'est déclaré dans la zone franche du port, et une épaisse colonne de fumée s'est élevée au-dessus de la ville. (Alaa Kanaan version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.