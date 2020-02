Incendie "contenu" en Corse, pompiers et bombardiers d'eau luttent toujours

Incendie en Corse, en octobre 2017 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

L'incendie qui a ravagé en Corse près d'un millier d'hectares de forêt et de maquis est "contenu" mais avions bombardiers d'eau et pompiers luttent sans relâche pour le maîtriser complètement, a indiqué sur place le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le feu, qui n'a pas fait de victimes, s'est déclenché mardi matin sur la commune de Quenza (Corse-du-Sud) au milieu de pins maritimes et s'est rapidement étendu dans une forêt et une vallée avoisinantes en raison des vents violents de la tempête Hervé ayant balayé la Corse ce jour-là.

"Ce qui se passe aujourd'hui en Corse est révélateur du réchauffement climatique", a estime M. Castaner arrivé en début d'après-midi au poste de commandement feu installé dans la mairie annexe de Solaro (Haute-Corse).

L'incendie n'est "pas maitrisé mais il est contenu", a-t-il ajouté, précisant qu'il "faudra peut-être plusieurs jours pour le maîtriser totalement".

Sur le terrain, quatre avions bombardiers d'eau et 120 pompiers venus du continent prêtent main forte aux 200 pompiers et spécialistes déjà à pied d'oeuvre.

Ces renforts viennent des services d'incendie et de secours du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et ont rejoint Solaro en début d'après-midi.

Les pompiers ont indiqué que 900 hectares de résineux et de maquis ont brûlé. Ils avaient évoqué mardi plus de 1.000 hectares touchés mais une évaluation plus fine a permis de voir que certaines zones ont été préservées.

Un vent du Nord avec de fortes rafales compliquait toujours le travail des pompiers, a précisé à la mi-journée le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) qui assure qu'il "n'y a pas de point sensible menacé et pas de blessé".

- "Compliqué et harassant" -

Carte de localisation de l'incendie en Corse attisé par les vents de la tempête Hervé, qui a ravagé plus de 1 000 hectares de végétation ( AFP / )

"On ne peut pas dire pour l'heure que le feu est circonscrit", a-t-il précisé en décrivant un "travail compliqué et harassant".

Les avions bombardier d'eau ont débuté leur survol de la zone mercredi vers 9H30, a constaté une journaliste de l'AFP. Deux hélicoptères de la sécurité civile épaulent également les pompiers.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et des investigations sont en cours pour essayer de déterminer l'origine du feu.

Un incendie de forêt en Corse en octobre 2017 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Mardi, le panache de fumée causé par l'incendie s'était étendu "sur 300 km", avait indiqué Météo France. La localité de Solenzara et ses alentours avaient été plongés durant plusieurs heures dans une atmosphère apocalyptique, selon des résidents.

Mercredi, le bleu du ciel était de nouveau visible, mais un léger voile de fumée s'accrochait aux cimes montagneuses, selon une journaliste de l'AFP.

Un avion bombardier d'eau survole les derniers foyers d'un incendie qui avait ravagé plus de 200 hectares près du village de Vignale en Haute-Corse, en décembre 2011 ( AFP / PASCAL POCHARD CASABIANCA )

Le sinistre n'a pas nécessité d'évacuation mais plusieurs centaines de foyers ont été privés d'électricité mardi, selon EDF Corse qui a précisé mercredi à l'AFP que la situation était revenue à la normale.

La Corse avait été placée en vigilance orange mardi à 6H00 pour vents violents. Mercredi, l'île ne faisait toutefois plus l'objet de vigilance mais le vent soufflait encore fort sur le littoral.

Au pic du passage de la tempête Hervé mardi, Météo France a notamment enregistré des rafales à 195,1 km/h sur le Cap corse (Haute-Corse).

L'usage du feu était interdit mardi et mercredi dans toute l'île de Beauté. Malgré cette mesure, trois autres "feux de végétation" ont été recensés en Haute-Corse mercredi, selon les pompiers qui ont précisé que l'un d'eux avait "nécessité de dérouter deux Canadairs".

Fin décembre, la tempête Fabien avait coupé la Corse du continent pendant plusieurs jours.

