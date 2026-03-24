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Incendie à la raffinerie Valero de Port Arthur (Texas), selon les médias locaux
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 03:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter le code d'identification de l'entreprise)

Un incendie a touché la raffinerie Valero

VLO.N de 380 000 barils par jour à Port Arthur, au Texas, lundi en fin de journée, ont rapporté les médias locaux.

Le shérif Zena Stephens a déclaré qu'il n'y avait pas de blessés et que l'explosion avait probablement été causée par un appareil de chauffage industriel, a rapporté la chaîne de télévision CBS KFDM.

Valero n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

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