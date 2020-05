Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imsen : nomination du nouveau directeur général Cercle Finance • 29/05/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de la nomination par son conseil d'administration de David Loew comme directeur général et membre du conseil, avec prise de fonctions le 1er juillet. Il succèdera alors à Aymeric Le Chatelier qui reprendra alors les seules fonctions de directeur financier. De nationalité suisse, David Loew occupe depuis 2016 le poste de directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins. Il avait rejoint Sanofi en juillet 2013 en tant que vice-président senior en charge des opérations commerciales en Europe.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -0.97%