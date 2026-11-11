Imprint, soutenue par Khosla, est valorisée à 1,9 milliard de dollars lors de son dernier tour de table

Imprint a annoncé mercredi avoir levé 130 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la start-up à 1,9 milliard de dollars, alors que la société new-yorkaise développe sa plateforme de cartes de crédit co-marquées et de programmes de fidélité destinée aux détaillants et aux marques grand public.

Ce tour de table a été mené par l’investisseur existant Khosla Ventures et a bénéficié de la participation d’investisseurs existants tels que Hedosophia, Ribbit Capital, Spice et Thrive Capital, ainsi que d’ un nouvel investisseur, Positive Sum.

Voici quelques détails supplémentaires: