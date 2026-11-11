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Imprint, soutenue par Khosla, est valorisée à 1,9 milliard de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:32

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Imprint a annoncé mercredi avoir levé 130 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la start-up à 1,9 milliard de dollars, alors que la société new-yorkaise développe sa plateforme de cartes de crédit co-marquées et de programmes de fidélité destinée aux détaillants et aux marques grand public.

Ce tour de table a été mené par l’investisseur existant Khosla Ventures et a bénéficié de la participation d’investisseurs existants tels que Hedosophia, Ribbit Capital, Spice et Thrive Capital, ainsi que d’ un nouvel investisseur, Positive Sum.

Voici quelques détails supplémentaires:

  • Les cartes co-marquées, utilisées depuis longtemps par les compagnies aériennes et les hôtels pour encourager la fidélisation, offrent aux détaillants un canal direct vers les clients, alors que les agents IA commencent à influencer la manière dont les consommateurs trouvent et achètent des produits.

  • Les chercheurs de Morgan Stanley estiment que les agents IA pourraient représenter entre 10% et 20% des dépenses du commerce électronique américain d’ici 2030.

  • Fondée en 2020, Imprint fournit la technologie qui sous-tend les programmes de cartes de crédit co-marquées, et se positionne sur un marché longtemps dominé par les grandes banques et les émetteurs de cartes.

  • La start-up, dirigée par son directeur général Daragh Murphy, a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour ajouter des options de paiement et développer des outils d’IA.

  • Imprint était valorisée à 1,2 milliard de dollars lorsqu’elle a levé 150 millions de dollars en décembre 2025

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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