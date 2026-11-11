Imprint, soutenue par Khosla, est valorisée à 1,9 milliard de dollars lors de son dernier tour de table

Imprint a annoncé mercredi avoir levé 130 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la start-up à 1,9 milliard de dollars, alors que la société new-yorkaise développe sa plateforme de cartes de crédit co-marquées et de programmes de fidélité destinée aux détaillants et aux marques grand public.
Ce tour de table a été mené par l’investisseur existant Khosla Ventures et a bénéficié de la participation d’investisseurs existants tels que Hedosophia, Ribbit Capital, Spice et Thrive Capital, ainsi que d’ un nouvel investisseur, Positive Sum.
Voici quelques détails supplémentaires:
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Les cartes co-marquées, utilisées depuis longtemps par les compagnies aériennes et les hôtels pour encourager la fidélisation, offrent aux détaillants un canal direct vers les clients, alors que les agents IA commencent à influencer la manière dont les consommateurs trouvent et achètent des produits.
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Les chercheurs de Morgan Stanley estiment que les agents IA pourraient représenter entre 10% et 20% des dépenses du commerce électronique américain d’ici 2030.
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Fondée en 2020, Imprint fournit la technologie qui sous-tend les programmes de cartes de crédit co-marquées, et se positionne sur un marché longtemps dominé par les grandes banques et les émetteurs de cartes.
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La start-up, dirigée par son directeur général Daragh Murphy, a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour ajouter des options de paiement et développer des outils d’IA.
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Imprint était valorisée à 1,2 milliard de dollars lorsqu’elle a levé 150 millions de dollars en décembre 2025
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