Impossible de se cacher

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par Jamie McGeever

Les investisseurs ont dû avoir une forte impression de déjà-vu mardi, alors que les rendements obligataires mondiaux atteignaient de nouveaux sommets depuis plusieurs années et que les craintes liées à l’offre faisaient grimper les cours du pétrole au-delà des 100 dollars le baril, assénant un double coup dur aux actions . Ce n’est pas la meilleure façon pour les marchés mondiaux de se préparer à la hausse des taux d’intérêt attendue de la part de la Réserve fédérale mercredi.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évolue généralement lorsque la Fed commence à relever ses taux. Sans surprise, il augmente généralement. Mais il n’y a pas deux cycles identiques, et les circonstances entourant ce cycle particulier, s’il venait à se concrétiser, sont uniques.

À lire absolument aujourd’hui

* Les coûts d’emprunt de l’État ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008 , le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans dépassant désormais les 5 %, ce qui accentue la pression sur les emprunteurs fortement endettés qui, jusqu’à présent, avaient été protégés par une croissance économique résiliente.

* Le sort de la plus forte remontée du yen depuis 18 mois dépend de la capacité de la Banque du Japon à s’affranchir de sa politique prudente de hausse des taux, même si cette tendance risque de s’inverser brutalement si la devise succombe à nouveau aux forces qui l’avaient entraînée à son plus bas niveau depuis 40 ans en juillet.

* Le secteur industriel chinois a affiché un regain de vigueur en août, le boom technologique alimenté par l’IA ayant stimulé la production industrielle, même si la faiblesse de la consommation et l’aggravation du ralentissement des investissements ont renforcé les inquiétudes quant à l’aggravation des déséquilibres économiques .

* Si l’IA de pointe est véritablement assez puissante pour anéantir l’humanité, elle est peut-être déjà trop puissante pour être freinée. Cette technologie étant désormais prise dans une course aux armements stratégique liée à la sécurité nationale, les mises en garde concernant ses risques pourraient bien ne faire qu’accélérer la course à l’hégémonie — et s’accompagner d’un contrôle gouvernemental bien plus important. C’est ce qu’affirme Mike Dolan, de ROI.

* Une trêve en matière d’infrastructures énergétiques, négociée par le président américain Donald Trump entre la Russie et l’Ukraine, pourrait réduire l’une des plus grandes menaces immédiates pesant sur le marché mondial du diesel. Mais elle a peu de chances de renverser la grave pénurie d’approvisionnement apparue cette année, estime Ron Bousso de ROI .

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: L’indice MSCI World atteint son plus bas niveau depuis six semaines. Le Royaume-Uni recule de 0,4 %, tandis que l’Europe tombe à son plus bas niveau depuis trois mois. Les trois principaux indices américains sont en baisse: le S&P 500 recule de 0,4 %, le Dow Jones de 0,6 % et le Nasdaq de 0,8 %. Le Brésil fait figure d’exception notable, avec une hausse de 0,7 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Neuf secteurs du S&P 500 reculent, deux progressent. Biens de consommation discrétionnaires: -1,8 %; énergie: +2,2 %.

* MARCHÉ DES CHANGES: L’indice d’ e du dollar progresse pour le cinquième jour consécutif. Le dollar/yen repasse au-dessus de 155,00.

* OBLIGATIONS: Rendements les plus élevés depuis des décennies. Rendement américain à 10 ans: 5,04 %, son plus haut niveau depuis 2007; rendement américain à 30 ans: 5,40 %, son plus haut niveau depuis 2003. Le rendement japonais à 10 ans frôle les 3 %, son plus haut niveau depuis 1996. Les rendements à 10 ans au Royaume-Uni, en France et en Allemagne atteignent leurs plus hauts niveaux respectifs depuis 2007, 2008 et 2009. L'adjudication américaine à 20 ans est en berne.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole affiche sa plus forte clôture depuis mai, le Brent +3 %, le WTI +4 %. Le prix moyen du diesel aux États-Unis atteint un niveau record de 6,2696 $ le gallon. Le gaz naturel européen recule de 2 %. L’or est en baisse.

Thèmes d’actualité du jour:

La BoE et le QT

La Banque d’Angleterre s’apprête à annoncer qu’elle mettra fin à la vente de gilts à 20 et 30 ans , ce qui allégera la pression sur la partie longue de la courbe et pourrait libérer des liquidités pour le ministre des Finances John Healey, a rapporté mardi le Telegraph. La banque centrale annoncera jeudi de nouveaux plans concernant le « QT », parallèlement à sa dernière décision sur les taux d’intérêt. La BoE — qui a déjà réduit ses ventes de gilts à long terme — a refusé de commenter cette information.

Le « QT » de la BoE s’est distingué de celui des autres banques centrales, dans la mesure où la réduction de son bilan a impliqué des ventes actives d’obligations, tandis que la Fed et la BCE ont laissé les obligations qu’elles détenaient arriver à échéance plutôt que de les vendre. Alors que le Trésor américain a triplé ses rachats d’obligations à long terme et que la BoE s’apprête désormais à suspendre ses ventes, il est clair que la chute mondiale des obligations inquiète les décideurs politiques.

Le Brésil à contre-courant de la tendance mondiale en matière de taux

Il n’y a pas que les poids lourds de la politique monétaire — la Fed, la BoE et la Banque du Japon — qui annoncent leurs dernières décisions cette semaine. La banque centrale brésilienne devrait abaisser mercredi son taux directeur Selic d’un quart de point, le faisant passer de 14,00 % à 13,75 %. Ce serait le cinquième assouplissement consécutif.

Les taux d’intérêt brésiliens comptent parmi les plus élevés au monde parmi les grandes économies. Le taux Selic « réel » est légèrement inférieur à 10 %, en baisse par rapport au plus haut niveau atteint en 20 ans (plus de 11 %) en début d’année, et le rendement « réel » des obligations d’État brésiliennes à 10 ans s’établit à 10,5 %, son plus haut niveau depuis 2008. Il s’agit de la dernière réunion de la banque centrale avant le scrutin du 4 octobre, qui s’annonce comme un premier tour extrêmement serré de l’élection législative .

Dialogue entre les États-Unis et la Chine

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois, He Lifeng, se rencontreront ce week-end en amont du sommet prévu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping à Washington la semaine prochaine, a déclaré M. Bessent mardi. Les sujets de discussion ne manquent pas: les sanctions contre l’Iran, le commerce, la sécurité énergétique et des ressources, l’aggravation des déséquilibres économiques mondiaux et, bien sûr, tout ce qui touche à l’intelligence artificielle.

Curieusement, la Chine n’a toujours pas confirmé officiellement que la rencontre Trump-Xi prévue le 24 septembre aurait bien lieu. Pékin ne va tout de même pas annuler la rencontre à la dernière minute, n’est-ce pas?

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Commandes de machines au Japon (, juillet)

* (de l’inflation au Royaume-Uni (août)

* Décision de la Banque centrale du Brésil sur les taux d’intérêt

* Ventes au détail aux États-Unis (août)

* Décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'int

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