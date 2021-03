Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : vers une prise de contrôle majoritaire d'OSD Cercle Finance • 17/03/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui avoir obtenu l'accord des actionnaires fondateurs pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis. L'offre d'Implanet vise une prise de contrôle majoritaire (potentiellement de l'intégralité du capital social) d'OSD valorisée 4,2 ME pour 100% des titres. Les actionnaires fondateurs d'OSD représentant 71,5% du capital se sont d'ores et déjà engagés à répondre favorablement à l'offre confirmant ainsi le principe de ce rapprochement. Le pourcentage définitif d'acquisition sera communiqué prochainement après finalisation de la documentation juridique. Implanet convoquera une Assemblée Générale avant le 31 mars afin de soumettre à ses actionnaires l'accord de prise de contrôle.

Valeurs associées IMPLANET Euronext Paris -0.75%