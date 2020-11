Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : vers une implantation sur le marché mexicain Cercle Finance • 04/11/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui l'homologation par Cofepris de ses produits issus de la gamme Rachis JAZZet la signature d'un contrat de distribution avec la société Novovascular Technologies, pour leur commercialisation sur le marché mexicain. Novovascular Technologies dispose en effet des droits commerciaux de la plateforme JAZZau Mexique, ce qui va permettre à Implanet de s'implanter sur le marché mexicain de la chirurgie du Rachis, premier marché d'Amérique centrale, estimé à plus de 60 millions de dollars. Implanet distribue ses produits en direct ou grâce à des alliances fortes avec des distributeurs de qualité dans plus de 15 pays. Ce nouveau partenariat vient renforcer son potentiel commercial outre-Atlantique, en complément d'une activité déjà bien établie au Brésil.

Valeurs associées IMPLANET Euronext Paris +1.35%