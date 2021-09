Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : vers une cession des prothèses de genou information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Implanet annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou 'Madison'. A cette fin, il est entré en négociations exclusives avec SERF, du groupe Menix, en vue de lui céder cette activité. Bien qu'une clause de dédit soit prévue, ce projet reste soumis à la levée d'un certain nombre de conditions telles que la réalisation d'audits, un accord sur la documentation et l'accord de tiers. La cession devrait intervenir avant la fin du quatrième trimestre 2021. Implanet avait annoncé précédemment sa volonté de se recentrer sur l'activité rachis pour se positionner en tant qu'acteur de référence sur ce segment en France et à l'international. Cette stratégie a conduit à l'acquisition de la société OSD en mai 2021.

Valeurs associées IMPLANET Euronext Paris +3.45%