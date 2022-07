Implanet : son chiffre d'affaires en progression de 33 %

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, a enregistré une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires, à 2,1 millions d'euros, pour le compte du deuxième trimestre 2022. " Malgré les difficultés liées au manque de personnel dans les établissements de santé, ce deuxième trimestre s’inscrit dans la bonne dynamique commerciale entamée en début d’année, s’expliquant à la fois par le renforcement de notre activité Rachis, assuré grâce à l’acquisition d’OSD, et par une croissance organique solide sur notre marché domestique et à l’export.

La période a également été marquée par l'accord que nous avons conclu avec Sanyou Medical, acteur de référence dans la fabrication et la distribution d'implants rachidiens en Chine, qui nous ouvre de réelles opportunités sur le premier marché mondial en termes de volume, tout en sécurisant notre financement par le biais d'une levée de fonds garantie par notre partenaire", a déclaré Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet.

