Implanet : son chiffre d’affaires de 6 millions d'euros sur 9 mois croît de 37%

(AOF) - Au cours du troisième trimestre 2022, l’activité d'Implanet a enregistré une croissance de 5%, passant de 1,78 million d'euros sur la même période en 2021 à 1,86 million d'euros. Malgré une activité en France toujours impactée par les problématiques de pénurie de personnel hospitalier, ne permettant pas le retour à un niveau d’activité normal, la croissance observée sur le trimestre s'explique par l'augmentation du chiffre d'affaires aux États-Unis de +17%, à 0,48 million d'euros contre 0,41 million d'euros au troisième trimestre 2021.

Cette augmentation a permis le retour à un rythme annuel de chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an sur ce territoire. Cette croissance est également marquée par la reprise des livraisons à SeaSpine ; l'accélération du développement commercial dans le reste du monde, avec une croissance de 13%, pour atteindre 0,70 million d'euros contre 0,62 million d'euros sur la même période en 2021.

Lors des neuf premiers mois de 2022, l'activité a été multipliée par 1,4, soit une croissance de 37%, passant de 4,38 millions d'euros sur la même période en 2021 à 5,97 millions d'euros. Cette hausse s'explique à la fois par la croissance organique de l'activité Jazz (+18%) ainsi que par l'acquisition d'OSD (qui a généré un chiffre d'affaires de 2,21 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022).

En France, l'activité s'établit à 2,49 millions d'euros, soit une croissance de 40% par rapport à la même période en 2021. L'activité aux États-Unis retrouve quant à elle le niveau observé en 2021 grâce à la bonne performance enregistrée au troisième trimestre 2022 (+17%), assurant un chiffre d'affaires de 1,28 million d'euros sur les neuf premiers mois 2022 contre 1,30 million d'euros sur la même période en 2021.

Dans le reste du monde, l'activité export a été multipliée par 1,7, passant de 1,27 million d'euros en 2021 à 2,18 millions d'euros.

