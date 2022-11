Implanet signe un contrat pour la distribution du scalpel chirurgical à ultrasons de SMTP

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce la signature d’un accord avec SMTP Technology Co (société de haute technologie médicale spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons) pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération. Ce scalpel est capable de prendre en charge à la fois la chirurgie ouverte, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie endoscopique intervertébral du rachis.

Ce produit, qui a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis, se démarque par son mode de fonctionnement innovant garantissant une meilleure sécurité pour les patients et les praticiens lors des chirurgies.

L'accord conclu aujourd'hui entre Implanet et SMTP Technology Co. fait suite à la signature du contrat de distribution et du partenariat technologique signé avec Sanyou Medical, dont SMTP Technology Co. constitue une des filiales. Ce nouvel accord comprend l'exclusivité de la distribution du scalpel par Implanet sur le marché français.

