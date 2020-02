Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : regroupement d'actions effectif ce lundi Cercle Finance • 03/02/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Implanet annonce la finalisation du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 existantes contre une nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour, les actions anciennes ayant été radiées d'Euronext après la clôture le 31 janvier. Les actions nouvelles correspondant à des droits formant rompus seront vendues par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers, qui tiendront l'indemnisation à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter de ce 3 février.

