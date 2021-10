Implanet : progression de 21% des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 d'Implanet est en croissance de 21% à 2,1 millions d'euros. L'activité Rachis de société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux est en forte progression de 49% à 1,8 million d'euros. Au cumul, à fin septembre 2021, le chiffre d'affaires d'Implanet s'établit à 5,83 millions d'euros, en progression de 34% par rapport au neuf premiers mois 2020 et en progression de 5% comparé à la même période en 2019.

Grâce à l'acquisition d'OSD réalisée au premier semestre 2021, l'activité Rachis est en forte progression de 61% par rapport à 2020 et atteint 4,35 millions d'euros. L'activité est par ailleurs en progression de 22% par rapport à 2019.

Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet, déclare : " Le projet de cession de notre activité Genou annoncé récemment va permettre à Implanet de s'affirmer en tant qu'acteur de référence de la chirurgie du rachis, en France et à l'international, tout en consolidant sa situation financière actuelle. Grâce à ces ressources additionnelles, nous allons renforcer et accélérer notre développement commercial, enrichir notre gamme d‘implants vertébraux et poursuivre l'élargissement de nos certifications et homologations dans les mois à venir. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.