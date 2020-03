Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Implanet : nomination d'un responsable pour l'Allemagne Cercle Finance • 03/03/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Implanet, présent en Allemagne à travers sa filiale basée à Francfort (Implanet GmbH), annonce la nomination de Stephan Collardey en tant que Country Manager Germany pour accélérer son développement commercial en direct sur le marché allemand. Stephan Collardey dispose de plus de 16 années d'expérience dans la chirurgie du rachis et d'une excellente connaissance des spécificités du marché allemand. Il était auparavant responsable des ventes en Allemagne pour RTI Surgical, Zimmer Biomet et Depuy Synthes. 'Le renforcement de la présence d'Implanet en Allemagne s'inscrit dans le choix de réorganisation des activités commerciales pour favoriser un modèle de ventes en direct de l'activité JAZZ', explique la société de technologies médicales.

