Implanet: le titre s'envole, la levée de fonds rassure information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:34

(CercleFinance.com) - L'action Implanet s'envole ce jeudi à la Bourse de Paris, suite à l'annonce par le spécialiste de la chirurgie orthopédique d'un projet de levée de fonds qui semble rassurer le marché.



Le titre, qui avait ouvert en baisse ce matin, grimpe actuellement de plus de 46% après avoir affiché un moment un gain de 87%. Au même instant, le CAC Small cède environ 0,5%.



Lae fabricant d'implants et de matériel médical technologique a conclu un accord avec le groupe chinois Sanyou Medical, son actionnaire de référence, en vue de la participation de ce dernier à une augmentation de capital à hauteur de cinq millions d'euros.



Implanet explique envisager, au total, le lancement courant janvier 2024 d'une opération de levée de fonds avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant compris entre 5,5 et 6,4 millions d'euros.



Cette annonce intervient alors que l'entreprise ne disposait plus, à la fin août, que d'une situation de trésorerie de l'ordre de 300.000 euros.



Au cours du premier semestre 2023, son chiffre d'affaires s'est établi à 4,27 millions d'euros, soit en légère progression de 4% par rapport au premier semestre 2022.



La société, qui a réussi à maîtriser ses dépenses opérationnelles, a ramené sa perte opérationnelle courante à 2,1 millions d'euros sur le premier semestre, contre -2,2 millions un an plus tôt.