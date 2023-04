Implanet: la FDA homologue la cage cervicale Squale

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd'hui l'homologation par la FDA, l'autorité américaine chargée des produits de santé, de sa cage cervicale antérieure Squale.

Issue du portefeuille produit d'OSD, la cage cervicale antérieure Squale se caractérise par sa large gamme d'implants, son design adapté à l'anatomie vertébrale ou encore par des matériaux radio-transparents assurant un meilleur contrôle de la fusion intersomatique. A date, plus de 15 000 cages de la gamme Squale ont été posées à travers le monde, confortant la valeur clinique de ces dispositifs.

L'homologation de la gamme de cages cervicales antérieures Squale par la FDA fait suite aux premières chirurgies aux États-Unis réalisées en 2022 avec la plaque cervicale Origin, qui marquaient alors le premier succès du rapprochement entre Implanet et la société OSD.

