Implanet : début du regroupement des actions

(CercleFinance.com) - Implanet annonce le lancement du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 existantes contre une nouvelle, 'ajustement technique purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires'. La période de regroupement s'étendra du 2 au 31 janvier, le regroupement prendra donc effet le 3 février. Chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement une action nouvelle de 0,40 euro portant jouissance courante pour 40 existantes. Les actionnaires ne détenant pas un nombre total d'actions formant un multiple de 40 devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, jusqu'au 31 janvier inclus, afin d'obtenir un multiple exact de 40.

